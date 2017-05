Nepotul creatoarei de moda Carolina Herrera a fost rapit si ucis in Venezuela

Omul de afaceri Reinaldo Herrera, in varsta de 34 de ani, a fost asasinat impreuna cu un prieten al sau, Fabrizio Mendoza, arhitect in varsta de 31 de ani, pe o sosea care face legatura intre Caracas si La Guaira. ”Ambele victime au fost localizate in noaptea de joi, 11 mai, intr-o masina aflata pe un drum adiacent autostrazii Caracas-La Guaira, regiunea El Topo”, au transmis autoritatile intr-un comunicat.

Procuratura presupune ca cei doi au fost rapiti inainte de a fi ucisi.

Mai multe persoane dintr-un cartier al municipiului Libertador din districtul Caracas au anuntat politia, joi, in jurul orei locale 19.00, ca au descoperit doua cadavre intr-o masina Toyota de culoare alba. In plus, presa locala a scris ca doi barbati au fost sechestrati in noaptea de joi intr-un restaurant din capitala venezueleana.

Ziarul venezuelean 2001 a titrat, in editia sa online, ca cei doi au fost ucisi chiar daca familiile lor au platit - fara a preciza despre ce sume este vorba - rascumpararea.

Reinaldo Herrera este fiul lui Luis Felipe Herrera Guevara, fratele sotului creatoarei de moda, Reinaldo Herrera, stabilita la New York de mai multi ani.

Potrivit rapoartelor, in Venezuela au avut loc 70 de asasinate la 100.000 de locuitori in anul 2016, cea mai mare cifra inregistrata in istoria tarii.

Guvernul venezuelean a implementat mai multe proiecte si planuri de securitate, pentru a combate criminalitatea si pentru a interzice populatiei sa detina arme de foc. Pana in prezent nu sunt cunoscute date privind efectele acestor masuri.