Colosul cu 18 roti a cazut pe o parte si a luat foc, dar incendiul a fost stins repede.

Zeci de porci, in drum spre abator, au avut astfel parte de o nesperata evadare. Si au pornit in exploatare soselei, care a fost inchisa in ambele directii.

Autoritatile spun ca soferul a reusit sa iasa teafar din cabina si n-au fost alte victime umane.