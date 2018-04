Neurotoxina care a dus la otravirea lui Serghei Skripali si a fiicei sale ar fi fost ascunsa in hrisca, adusa din Rusia. Lavrov: "Situatia acum e mai rea decat era in timpul razboiul rece" - VIDEO

Potrivit publicatiei, care face referire la anchetatori, Serghei Skripali ar fi rugat-o pe fiica sa, Iulia sa-i aduca niste produse alimentare din Rusia, printre care si un pachet cu hrisca. Anume in acesta, oamenii legii ar fi gasit o concentratie considerabila de agent neurotoxic. Iulia Skripali ar fi uitat sa cumpere ce i-a spus tatal sau si a rugat-o pe o prietena sa-i aduca hrisca si celelalte produse.

Nu se stie cine este aceasta femeie, totusi, publicatia scrie ca ea a fost deja audiata. Anterior, in presa au aparut informatii ca agentul neurotoxic ar fi fost pus pe usa locuintei lui Serghei Skripal, deoarece si acolo a fost descoperita o concentratie mare de substanta otravitoare.

Intre timp, maine, rusii urmeaza sa vina cu recomandari catre Organizatia Mondiala pentru Interzicerea Armelor Chimice, care se ocupa de acest caz. Kremlinul insista ca nu are nicio legatura cu atacul neurotoxic de la Salisbury. Serghei Lavrov a calificat relatiile dintre Rusia si Occident, ca fiind mai rele decat in timpul razboiului rece.

Serghei LAVROV, MINISTRU DE EXTERNE, RUSIA: “Se vorbeste mult despre un razboi rece, dar situatia de acum e mai rea decat era in timpul razboiului rece. Cat de departe se va ajunge, nu decidem noi. In diplomatie exista legea reciprocitatii, pe care nu a anulat-o nimeni si acest principiu va implementat. Cum li se spune copiilor - cine primul a inceput, acela trebuie sa opreasca totul.”

Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana atribuie Rusiei atacul cu un agent neurotoxic de la Salisbury in urma caruia Iulia si Serghei Skripali au ajuns in coma la spital. Tanara de 33 de ani se simte mai bine si s-a trezit, spun medicii britanici, starea tatalui sau, insa, ramane in continuare critica. Zeci de tari au expulzat aproximativ 150 de diplomati rusi in contextul acestei crize.

In replica, Administratia Vladimir Putin a expulzat acelasi numar de diplomati din tarile respective. In plus, Moscova a cerut Londrei sa ofere dovezi ca atacul chimic nu a fost comis de serviciile secrete britanice, avertizand ca, in caz contrar, va considera ca este o agresiune la adresa unor cetateni rusi.