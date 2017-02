New York Times: Rusia a amplasat in secret un nou sistem de rachete de croaziera, incalcand un tratat cu SUA

Potrivit unor oficiali americani, a caror identitate nu a fost precizata de publicatia americana, rusii au in prezent doua batalioane de rachete de croaziera interzise de tratatul intrat in vigoare in 1988. Acesta "obliga cele doua state parte sa-si distruga, cel mai tarziu la trei ani de la intrarea in vigoare a Tratatului, toate rachetele balistice si de croaziera lansate de la sol si care au o raza de actiune cuprinsa intre 500 si 1.000 de kilometri si pe cele a caror raza de actiune este cuprinsa intre 1.000 si 5.500 de kilometri", potrivit ONU.

Unul dintre cele doua batalioane cu rachete de croaziera SSC-X-8 este localizat la o baza de testare in Kapustin Yar in timp ce al doilea a fost mutat in luna decembrie catre un loc ramas neprecizat de oficialii americani. Acestia au dorit sa-si pastreze anonimatul.

Nu este singura veste ingrijoratoare pentru administratia Trump. O nava de spionaj a Rusiei a fost depistata in timp ce patrula in apropiere de coasta estica a Statelor Unite, relateaza postul de televiziune Fox News, citand doua surse oficiale americane.

Cand a fost observata, ambarcatiunea se afla la aproximativ 110 kilometri de teritoriul american, in zona statului Delaware, si se indrepta spre nord. Potrivit coordonatelor, nava se afla in apele internationale, iar Fox News relateaza ca nu este clar incotro se indrepta exact.

Nava a fost identificata drept SSV-175 Viktor Leonov, este dotata cu rachete sol-aer, este capabila sa intercepteze semnale sau comunicatii, sa estimeze capacitatea sonarelor Marinei americane si s-a aflat ultima data in apropiere de SUA in aprilie 2015.