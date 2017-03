New Yorker: Donald Trump foloseste muncitori sezonieri din Romania si Haiti la luxosul sau club Mar-a-Lago din Palm Beach

Insa, presedintele american pare sa fie ceva mai rezervat cu privire la dreptul industriei hoteliere de a utiliza forta de munca straina, printre angajatii sezonieri de la complexul sau hotelier Mar-a-Lago se numara in special cetateni din Romania si Haiti, dezvaluie publicatia New Yorker.

In primele trei luni de presedintie, Donald Trump a preferat sa se retraga in fiecare weekend la complexul Mar-a-Lago din Palm Beach, unde a adus in vizita inclusiv lideri straini precum Shinzo Abe. Avand in vedere frecventa deplasarilor sale la Mar-a-Lago, se pare ca presedintele american se simte mai degraba ”acasa” in complexul luxos din statiunea Palm Beach decat in birourile de la Casa Alba.

Totusi, aceasta afacere a profitat urias in ultimii zece ani de pe seama programului de vize H-2B, care permite industriei hoteliere sa angajeze muncitori sezonieri din afara Statelor Unite. Jurnalistii New Yorker au semnalat ipocrizia miliardarului american, care critica programul de vize pentru H-1B, utilizat in special de gigantii tehnologici pentru a recruta forta de munca specializata si educata din afara Statelor Unite, inclusiv din Romania.

Intre timp, complexul sau hotelier utilizeaza programul de vize H-2B pentru a recruta forta de munca straina si extrem de ieftina pentru o serie de posturi sezoniere, care necesita muncitori necalificati si deja disponibili in SUA. Industria ospitaliera sustine ca muncitorii americani nu sunt dispusi sa accepte aceste pozitii sezoniere din cauza salariilor extrem de mici, iar cei 64 de spalatori de vase, bucatari, gradinari si menajeri de la Mar-a-Lago sunt recrutati in special din Haiti si Romania.