Nici din a doua incercare, politistii ucraineni nu au reusit sa-l retina pe Mihail Saakasvili. Scutierii au incercat sa patrunda in cortul unde credeau ca doarme politicianul, insa au gresit cortul - VIDEO

In jurul orei sase dimineata, aproape o suta de scutieri au luat cu asalt tabara de corturi instalata in apropierea Radei Supreme. Politistii au venit cu scopul de a-l retine pe Mihail Saakasvili, dat ieri in cautare. Scutierii insa au gresit cortul si au dat peste sustinatorii politicianului. Asa ca au izbucnit alterctatii. Fortele de securitate au folosit gaze lacrimogene, iar activistii s-au aparat cu bate si petarde. In urma ciocnirilor, mai multe persoane au fost ranite.

”Noaptea dormeam in corturi, iar aproape de ora sase au venit(n.r - scutierii) si au inceput sa ne bata.”

Mihail SAAKASVILI, POLITICIAN: ”Ei au incercat sa intre in cortul unde eu dormeam, dar au incurcat cortul. Din pacate, acesti oameni au avut de suferit din cauza mea. A fost o demonstratie de forta. Daca ei doreau sa ma retina, puteau sa ma retina in orice loc.”

Dupa incercarea nereusita a politistilor de a-l retine pe politician, activistii au inceput sa intareasca baricadele. Aseara, procurorul general al Ucrainei i-a cerut lui Mihail Saakasvili sa se predea in cel mult 24 de ore.

Mihail SAAKASVILI, POLITICIAN: ”Eu nu ma voi prezenta la procurorul general, care este ilegal. Sunt gata sa-i primesc pe anchetatori, aici, in tabara noastra.”

Mihail Saakasvili spune ca va organiza si in aceasta seara un protest in fata parlamentului, unde va cere demisia lui Petro Porosenko, pe care il acuza ca a dat ordin ca el sa fie retinut.

”Vom continua sa venim aici si ii vom chema si pe altii, prin telefon sau prin retelele de socializare, sa iasa in strada si sa-i alungam pe acesti criminali.”

Ieri dimineata, Mihail Saakasvili s-a trezit cu zeci de mascati la usa. Pentru a nu fi retinut, politicianul s-a urcat pe acoperisul cladirii unde locuieste si a amenintat ca se va arunca de acolo, daca se va apropia cineva de el. In cele din urma, el a fost dat jos de pe acoperis si urcat in dubita serviciului de securitate.

Microbuzul insa nu s-a miscat din loc, din cauza sustinatorilor. Acestia au reusit chiar sa-l scoata pe Saakasvili din vehicul, ulterior toti impreuna s-au indreptat catre Rada Suprema.

Procurorul general il acuza pe fostul guvernator al Odesei ca ar fi organizat proteste din banii unui grup criminal din Rusia si ca vrea sa initieze o lovitura de stat. Mihail Saakasvili neaga acest lucru.