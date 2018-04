Nici nu ai spune ca tatal ei a ucis mii de oameni. Cum arata superba fiica a lui Pablo Escobar

Pablo Escobar a murit in 1993, atunci cand a fost prins de fortele columbiene dupa ani de razboi intre cel mai mare traficant din toate timpurile si statul columbian, razboi ce s-a soldat cu mii de victime.

Escobar a lasat in urma o familie, pe sotia sa si cei doi copii, fiul Sebastian si fiica Manuela. La momentul mortii lui Escobar, fiul sau avea 16 ani, iar Manuela avea doar 7 ani.

Cei doi, alaturi de mama lor, au fost obligati sa fuga din tara, traind ani de zile in Argentina ca refugiati. Averea de peste 20 de miliarde de dolari a lui Pablo Escobar, facuta din traficul de droguri, a fost impartita intre stat si celelalte carteluri de traficanti.

Atat Sebastian cat si Manuela au ramas departe de viata dusa de tatal lor, fiind prezente foarte discrete in presa, in special Manuela, care a ajuns la 33 de ani si nu a avut decat o singura iesire din anonimat, in 2014, cand a publicat o carte despre tatal sau.

Iata mai jos cateva imagini cu misterioasa fiica a lui Pablo Escobar:

O imagine de cand era mai tanara: