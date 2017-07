Nici o zi fara impuscaturi in estul Ucrainei. Un soldat ucrainean a murit, iar noua au ajuns la spital dupa ce separatistii au deschis focul asupra lor - VIDEO

Nici o zi fara impuscaturi in estul Ucrainei. Numai in ultimele 24 de ore, separatistii au atacat pozitiile soldatilor de zeci de ori. In localitatea Mariinka, obuzele au avariat mai multe case. Aceeasi situatie este si in Kamenka.

”Timp de două ore, au căzut peste o sută de obuze cu un calibru de 120 mm. Separatiştii folosesc armament, care este interzis de acordul de la Minsk.”

Reprezentantii OSCE, care monitorizeaza situatia din Est, au indemnat cele doua parti sa respecte acordul semnat saptamana trecuta la Minsk. Rebelii spun ca niciun armistitiu incheiat pana acum nu a fost respectat, iar de vina ar fi militarii ucraineni.

”Cu un armistiţiu mai mult sau mai puţin, oricum nimic nu se schimbă. Continuă să împuşte.”

Conflictul din Donbas dureaza deja de mai bine de trei ani, facand peste 10 mii de victime. Mii de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele si sa fuga in alte tari, sute de refugiati ajungand si in Moldova.