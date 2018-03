Nicolas Sarkozy a fost invinuit oficial de coruptie si finantare ilegala a campaniei sale electorale din 2007.

Fostul presedinte a fost pus sub acuzare dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie. El nu a fost arestat, ci s-a intors acasa, dar este plasat sub supraveghere.

Acum are la dispozitie sase luni pentru a contesta acuzatiile. Sarcozy spune ca este nevinovat si ca mai multi libieni incearca sa se razbune pentru ca a trimis avioane de lupta in Libia in timpul revoltei care a rasturnat regimul lui Gaddafi in 2011.