Nigerianul cu 86 de sotii si 170 de copii a murit la 93 de ani. "A trait cu supunere fata de Allah". Povestea lui Masaba

"Baba refuza sa-si ia medicamentele. Asa traia el. Familia sa este inca intacta. Cele 86 de sotii au fost alaturi de el cand a murit", a declarat pentru AFP Salahu Bello.

Muhammadu Bello Masaba "s-a stins sambata in locuinta sa din statul Niger", situat in centrul Nigeriei. In 2008, un tribunal islamic care vegheaza la aplicarea sharia - legea islamica instituita in 12 state din Nigeria - a dispus arestarea sa pentru "dispret ostentativ fata de legile religioase" si pentru "uniune ilegala cu 86 de sotii".

Dupa ce barbatul a fost incarcerat, cele 86 de sotii si 20 dintre cei 170 de copii ai sai au demonstrat in fata tribunalului traditional din Minna, pentru a-si exprima sustinerea.

Barbatului i s-a ordonat de catre tribunalul islamic sa mai pastreze doar patru sotii, in conformitate cu preceptele religiei sale.

Insa Masaba - supranumit Baba (tata n.r.) - a refuzat, dand asigurari ca nu a incalcat niciun principiu religios. A acceptat insa in cele din urma sa se supuna sentintei, dupa ce a fost amenintat pe rand de instanta islamica cu condamnarea la moarte si cu evacuarea din locuinta.

Salahu Bello a declarat ca Bello Masaba a lasat in urma lui "o mostenire de incredere, de compasiune si de supunere fata de Allah".

"A murit la varsta de 93 de ani si oricine la varsta asta trebuie sa se astepte la probleme de sanatate", a adaugat el.