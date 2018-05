Nimic nou in lumea politica din Rusia. Dmitri Medvedev a devenit din nou premier al tarii. Acesta a fost sustinut de Duma de Stat -VIDEO

Dintr-un total de 430 de parlamentari, Medvedev a primit vot favorabil din partea a 374, in timp ce 56 s-au opus nominalizarii presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, pentru functia de premier. Asta in conditiile in care Duma de Stat este dominata de Rusia Unita, partidul aflat la putere, care are 39 de locuri.

Presa rusa independenta a facut haz de expresia extrem de calma si plictisita a fetei noului, dar si vechiului premier in timpul enuntarii rezultatelor votului.

“Aratati va rog rezultatul. 374 de voturi pro si 56 impotriva. Nu sunt abtineri.”

In cadrul unui discurs, tinut in fata parlamentarilor rusi, Medvedev a afirmat ca este dispus sa faca totul pentru dezvoltarea Rusiei.

Dmitri MEDVEDEV, PREMIER RUSIA: ”Vreau sa ii multumesc presedintelui Vladimir Putin pentru increderea pe care mi-a acordat-o si pentru propunerea de a deveni seful Guvernului. Este o responsabilitate uriasa si sunt pregatit sa fac totul pentru dezvoltarea tarii noastre.”

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a desemnat ieri, imediat dupa inceperea noului mandat, tot pe Dmitri Medvedev pentru functia de prim-ministru.

Medvedev a fost presedinte al Rusiei in perioada 2008-2012, iar din 2012 a fost prim-ministru. In varsta de 52 de ani, jurist de profesie, el a ocupat in timpul ultimului sau mandat un loc din ce in ce mai marginal, limitat la probleme tehnice.

Impopular si absent, Dmitri Medvedev a fost acuzat de coruptie de principalul adversar al Kremlinului, Alexei Navalnii, care a organizat mii de manifestatii impotriva guvernului. Cu toate acestea, Medvedev nu a fost niciodata dezaprobat de mentorul sau Vladimir Putin.