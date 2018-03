Ninsori abundente in Marea Britanie: peste 120 de curse au fost anulate, din cauza vremii anevoioase

Astfel, cel putin 15 mii de pasageri au fost afectati. In sud-vestul tarii, s-a asternut un strat de zapada de aproape 25 de centimetri, un fenomen extrem de rar pentru aceasta perioada a anului, anunta meteorologii. Din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, oamenii au fost indemnati sa stea in case, avand in vedere ca vremea rea se va mentine pentru inca cateva zile.