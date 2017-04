Ninsori puternice in aproape toata Europa. Mai multe sate din Croatia au fost izolate de nameti

Vremea a luat-o razna si in centrul Ungariei. La Budapesta, transportul in comun a fost ingreunat din cauza ninsorii, in timp ce in Croatia, mai multe sate au fost izolate de nameti.

Pe de alta parte, in Portugalia, sunt prognozate temperaturi de aproape 30 de grade, iar autoritatile se tem ca arsita si vantul uscat vor provoca incendii.