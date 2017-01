Ninsorile abundente s-au instalat si in Europa. Vremea rea a provocat sute de accidente rutiere, iar traficul a fost paralizat - VIDEO

In Bosnia si Kosovo, gerul greu s-a lasat inca de ieri seara. Cel mai mult au suferit comerciantii si oamenii strazi. Zeci au fost adusi la spital in stare grava. In Germania, ninsorile au fost alternate cu inundatiile. In sudul tarii, s-a depus un strat mare de zapada, iar mercurul din termometre a coborat pana la minus 20 grade Celsius.

In alte regiuni, nemtii au fost afectati de ploi intense, care au provocat inundatii. Apa le-a intrat unor oameni in case, iar salvatorii au lucrat non-stop pentru a-i ajuta pe localnici.

In Polonia, vantul a mai pierdut din forta, dar ghetusul a facut probleme soferilor. Zeci de accidente au fost inregistrate acolo, iar multe trasee au fost inchise. Presa straina scrie ca un barbat din Romania a murit, dupa ce a ajuns cu TIR-ul intr-un sant. In cateva sate, mai multe familii au ramas fara electricitate. Acelasi scenariu se repeta in Bosnia.

Si vestul Statelor Unite a fost lovit de iarna grea. Mai multi oameni au fost transportati la spital, dupa ce au nimerit in accidente. Autoritatile au inchis cateva scoli, in localitatile unde a nins puternic. In schimb, copiii au fost fericiti sa vada zapada si au mers la sanius .