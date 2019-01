Ninsorile au paralizat Austria si Bavaria. Oamenii nu pot iesi din casa, mancarea este limitata - FOTO/VIDEO

Dacă media întregii luni este un strat de 57 de centimetri de zăpadă, în prima jumătate a lui ianuarie s-a aşternut deja o cantitate triplă. Până acum, 27 de oameni şi-au pierdut viaţa din cauza iernii severe. Ultimele victime sunt doi genişti francezi, care încercau să declanşeze o avalanşă controlată.

Huge amounts of snow in Filzmoos, Austria over the past several days. Report via @MeteoplusRO pic.twitter.com/OyXyOyIR7N