Ninsorile fac ravagii in Rusia si Ucraina. Zeci de automobile au ramas blocate, iar zborurile au fost amanate sau au avut intarzieri - VIDEO

Ninsorile fac ravagii in Rusia si Ucraina. In regiunea Lvov, zeci de automobile au ramas blocate pe sosele din cauza ninsorilor abundente, iar la Moscova mai multe zboruri au fost anulate sau au avut intarzieri. In capitala Rusiei astazi dimineata s-au format ambuteiaje kilometrice din cauza ca se circula cu dificultate.