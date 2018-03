Ninsorile puternice fac viata grea locuitorilor din mai multe state europene. Care e situatia in alte tari si ce calatorii sa evitati in aceasta perioada - VIDEO

Imaginile filmate de un sofer care statea blocat pe o autostrada din Anglia arata cum o masina de politie arde ca o torta in mijlocul autostrazii. Masina ar fi luat foc din mers in timp ce incerca sa-si faca loc printre vehiculele blocate pe sosea, ca o autospeciala sa presara antiderapant.

Cel putin 4 autostrazi din Marea Britanie au fost blocate pe tot parcursul noptii, iar sute de soferi au inghetat in masini, asteptand ca drumul sa fie eliberat. Unii au fost nevoiti sa astepte si cate 19 ore pentru a fi deblocati, asa cum autoritatile britanice, pur si simplu nu mai faceau fata urgiei.

Thomas HAMILTON, SOFER BLOCAT: “Este greu de descris, de parca a venit apocalipsa. Sute de masini si tiruri sunt blocate peste tot. Am trecut chiar si pe langa o masina in flacari.”

In ajutorul soferilor au sarit localnicii. Fermierii au tractat automobilele blocate cu tractoare. Tot in Marea Britanie, pretul gazelor s-a dublat deja in aceasta saptamana, la cel mai ridicat nivel din ultimii peste 10 ani, ca urmare a gerului puternic.

Duncan BURT, REPREZENTANT FURNIZOR ENERGIE LECETRICA UK: “In weekend ne asteptam ca pretul sa scada, mai ales ca i-am rugat pe cei mai mari producatori sa faca economie, dar oricum ramanem vigilenti.”

In Polonia, unde frigul a facut 7 victime doar in ultima saptamana, noaptea trecuta s-au inregistrat minus 27 de grade, Iar Franta si Italia raman acoperite de zapada. O altfel de Venetie poate fi admirata in aceste zile. Vremea ar urma sa se imblanzeasca pana la sfarsitul acestei saptamani, meteorologii insa anunta ca in curand, Europa va fi lovita din nou de un val arctic ce se va mentina practic toata luna martie.