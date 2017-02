Nivelul de radiatii din reactorul de la Fukushima ar ucide un om in 2 minute. Ce s-a intamplat cu un robot trimis in interior - VIDEO

Tokyo Electric Power, compania care opereaza centrala nucleara de la Fukushima, a trimis la sfarsitul lunii ianuarie o camera video atasata de un robot in interiorul reactorului nuclear 2 si analiza imaginilor filmate in interior arata prezenta de ''radiatii care pot ajunge la 530 sievert pe ora''. Un om expus la o asemenea radioactivitate ar muri aproape instantaneu.

Robotul Sasori trimis pentru test a fost abandonat inauntrul reactorului dupa ce a ramas blocat de resturile radioactive iar functiile i-au fost afectate, relateaza The Independent. Nivelul de radiatii in interior este de peste o suta de ori mai mari decat limitele mortale, cel mai inalt nivel de la evenimentul produs in martie 2011, a anuntat operatorul Tepco

"Nivelul extrem de ridicat de radiatii masurat intr-un loc, daca este exact, poate indica faptul ca combustibilul nu este departe si nu este acoperit cu apa", a declarat postului public NHK Hiroshi Miyano, profesor la Universitatea Hosei, care prezideaza un grup de lucru pentru dezafectarea centralei devastate.

In imaginile obtinute de camera este vizibila o gaura cu diametrul de un metru in vasul de presiune, cu posibile prezente de uraniu topit pe un grilaj aflat jos. ''Este posibil sa se fi topit si sa fi facut o gaura in vas (...), insa aceasta este doar o ipoteza la acest nivel'', a declarat purtatorul de cuvant al companiei pentru AFP.

Noile date sugereaza ca autoritatile, care planificasera sa indeparteze combustibilul radioactiv pana in 2018, s-ar putea confrunta cu intarzieri in finalizarea operatiunii.