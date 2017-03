Noapte alba pentru casele de licitatie si iubitorii de trabucuri: Cele mai scumpe trabucuri cubaneze au fost scoase la vanzare, la o gala in Havana - VIDEO

Sute de mii de dolari au fost pusi in joc la sfarsitul festivalului anual al trabucurilor, la care se aduna cei mai mari producatori si cumparatori din lume.

”Este plin de trabucuri uimitoare, iar unele sunt ediţie limitată. Aşa că este minunat să le avem ca parte din colecţia noastră. Sunt foarte fericit că mă aflu aici.”

Desi s-ar parea ca batalia in cadrul licitatiei trebuia sa se dea pentru cele mai bune tigari de foi cubaneze, nu a fost asa. Cel mai scump obiect vandut a fost o cutie in care se pastreaza trabucurile in conditii de umiditate. Aceasta a fost cumparata cu 403 mii de dolari.

”Este o operă de artă minunată. Sunt foarte fericit să o am.”

Festivalul trabucurilor s-a deschis inca acum o saptamana. In acest timp, vizitatorii au aflat cum sunt fabricate cele mai faimoase tigari din lume, dar si cu ce fel de bauturi pot fi combinate. Trabucurile au adus statului cubanez un profit de peste 430 de milioane de dolari, anul trecut.