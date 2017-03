Noapte cu proteste in Brazilia. Mii de oameni s-au luptat cu fortele de ordin fiind nemultumiti de reforma sistemului de pensii, care ar urma sa mareasca varsta de pensionare - VIDEO

La Rio de Janeiro, protestul violent a durat pana noaptea tarziu. In acest timp, politistii au incercat sa linisteasca multimea adunata in fata Ministerului de Finante. Cand o parte dintre protestatari a incercat sa intre in cladire, scutierii au intervenit in forta.

Sticle incendiare au fost aruncate spre politisti, care au ripostat cu gaze lacrimogene. In acelasi timp, zeci de mii de oameni protestau si in Sao Paolo. Acolo activistii au blocat mai multe strazi, iar angajatii din transportul public au anuntat o greva de 24 de ore. Manifestatii au avut loc si in alte mari orase, iar presa scrie ca in total pe strazi au iesit aproape un milion de oameni.

Nemultumirile brazilienilor vin dupa ce presedintele tarii a anuntat ca este nevoie de o reforma a sistemului de pensii, iar un proiect de lege in acest sens este discutat in parlament. Reforma ar urma sa mareasca varsta de pensionare de la 54 pana la 65 de ani.