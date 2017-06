Teroarea a revenit la Londra. O camioneta a intrat in pietonii de pe London Bridge. Sunt 7 morti si in jur de 50 de raniti - VIDEO

Atacul a avut loc chiar in inima Londrei. Totul s-a intamplat in jurul orei zece pe London Bridge. Teroristii se aflau intr-un camion alb, care a iesit de pe carosabil si a intrat cu viteza in pietonii de pe trotuar. Dupa ce au traversat podul, au lasat masina si, inarmati cu cutite au inceput sa-i atace la intamplare pe cei care se distrau in localurile din Borough Market.

”Alergau şi îi înjunghiau pe toţi. Strigam “Fugiţi!”. Luam sticle, pahare, mese, scaune. Am încercat să ajut cât mai mulţi oameni puteam. Ei alergau şi spuneau “Este pentru Allah!”.

Politistii le-au cerut celor care se aflau in restaurante sa caute adapost sub mese.

”Staţi jos!”

Focurile repetate de arma au sporit panica, iar pe strazi oamenii alergau in toate partile.

”Doamne, Dumnezeule!”

”Am fugit aproape 100 de metri, ne-am oprit, a urmat apoi un moment de linişte, dupa care am auzit focuri de armă. Eu m-am ascuns în subsolul unui restaurant aproape o ora.”

Clipele de groaza din capitala britanica au fost surprinse de un roman. El lucra la o patiserie din zona si afirma ca l-ar fi lovit pe unul dintre teroristi cu o naveta in cap. Sute de persoane, clientii localurilor, dar si oamenii care locuiesc in zona au fost evacuate in coloana cu mainile la cap.

”Noi ne uitam pe geam, pentru că am auzit împuşcături şi bubuituri puternice, când ne-au zis să evacuăm (clădirea). Am văzut oameni care ieşeau din case în picioarele goale, în pijamale.”

Pe strazi sirenele masinilor de politie si ale ambulantelor rasunau intens. Fortele speciale au impanzit zona, supravegheata din aer de elicoptere. Circulatia pe pod a fost oprita pe ambele sensuri, iar mai multe statii de metrou au fost inchise. Cei trei agresori au fost impuscati mortal de politisti. Ei purtau asupra lor o vesta cu explozibil, dar care s-a dovedit a fi fals.

Cressida DICK, POLITIST: ”Acum s-a confirmat că, din păcate, şapte persoane au murit. 48 de persoane au fost rănite şi duse la spital.”

Premierul britanic a condamnat atacul si a spus ca trebuie luate masuri mai dure pentru a invinge teroristii.

Theresa MAY, PREMIERUL MARII BRITANII: ”A venit timpul să spunem “ajunge”. Toată lumea trebuie să-şi trăiască viaţa aşa cum este normal, societatea noastră ar trebui să continue să funcţioneze în conformitate cu valorile noastre, dar când vine vorba despre gestionarea extremismului şi terorismului, lucrurile trebuie să se schimbe.”

Atacul vine la nici doua saptamani de la atentatul terorist de pe arena de concerte din Manchester si la aproape doua luni de la cel de pe podul Westminster, in care si-au pierdut viata zeci de oameni.