Noapte de groaza pentru o familie din Romania, casa le-a luat foc lovita de trasnet: "Fulgera fix in antena de la internet"

O furtuna violenta s-a abatut luni dimineata asupra comunei Vladimirescu, aflate la doar cativa kilometri de Arad. Fulgerul a lovit acoperisul unei case care a luat foc.

Localnic: “Fulgera fix in antena de la internet, partea stanga a casei a luat foc si a iesit un fum extraordinar de mare”

O familie cu un copil, aflata inauntru, s-a trezit din somn si au simtit mai intai fumul. Apoi oamenii au vazut, ingroziti, ca acoperisul lor este in flacari.

Proprietarul casei: “A trasnit un acoperis si a luat foc ce era in interior, am mers in pod sa vad daca pot sa fac ceva, era fum, flacari, n-am putut face nimic, mi-am luat familia, am iesit, foarte rapid a fost, acoperisul din lemn uscat.”

La fata locului au sosit doua autospeciale ale pompierilor; militarii au muncit doua ore pentru stingerea incendiului. Nimeni nu a fost ranit, dar casa are acoperisul scrum.