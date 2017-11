Noapte magica la Abu Dhabi. Fratele geaman al faimosului Luvru si-a deschis usile pentru vizitatori. Invitat de onoare a fost presedintele Frantei Emmanuel Macron si sotia sa - VIDEO

Momente unice au putut fi vazute la Abu Dhabi. La show, s-a lucrat cateva luni. Focuri de artificii, efecte speciale, melodii parca desprinse din poveste si acrobati, toate au creat o atmosfera feerica. Noul muzeu are peste 600 de opere de arta, semnate de artisti celebri.

O mare parte dintre ele insa a fost imprumutata din Franta, scrie presa straina. Pentru a vedea fratele geaman al faimosului Luvru de la Paris, aseara la inaugurare a fost invitat Emmanuel Macron, care a venit cu sotia sa.

525 de milioane de dolari i-au platit Frantei autoritatile din Abu Dhabi, pentru a putea folosi denumirea de Luvru in urmatoarele 3 decenii. Anuntul despre constructia muzeului a fost facut inca in 2007 si se planifica sa fie gata intr-un timp record. Lucrarile insa au intarziat din cauza prabusitii pretului la petrol, dar si a numeroaselor acuzatii in partea autoritatilor de incalcare a drepturilor muncitorilor de pe santier.

Muzeul cu design futurist este creatia arhitectului francez Jean Nouvel. Cladirea seamana cu un fagure. Ferestrele cu forme geometrice lasa razele soarelui sa danseze pe suprafetele interioare de un alb lucios. Autoritatile de la Abu Dhabi nu au vrut sa dezvaluie care a fost costul total al lucrarilor.