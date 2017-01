Noapte sangeroasa in estul Ucrainei. 7 militari si-au pierdut viata, iar mai multi au fost raniti, dupa ce luptele dintre separatisti si soldatii ucraineni s-au reluat - VIDEO

Situatia a escaladat inca de duminica noaptea, cand, potrivit presei ucrainene, separatistii au lansat atacurile asupra militarilor pentru a ocupa noi pozitii in orasul Avdeevka, controlat la moment de Kiev. Rebelii ar fi folosit armament greu.

Leonid MATIUHIN, PURTATOR DE CUVANT AL ARMATEI UCRAINENE ”Cea mai tensionată situaţie este în oraşul Avdeevka din reagiunea Doneţk. Trupele ruseşti de ocupaţie au folosit artilerie cu un calibru de 155 şi 122 de milimetri.”

Unele obuze au cazut peste locuintele oamenilor. Cel putin doua persoane au murit. Unii au reusit sa se ascunda la timp si au scapat cu viata.

”În acel moment mă aflam în gradină şi am auzit sunetul unui obuz îndreptat spre sat, apoi al doilea. Al treilea obuz a ajuns direct în casă, iar eu am fugit în pivniţă. Asta şi m-a salvat.”

”Este groaznic. Deja timp de două zile la rând, zi şi noapte...”

Din cauza tirurilor, cateva locuinte au ramas fara apa, lumina si caldura. Astazi, autoritatile au decis ca bolnavii din spitale sa fie evacuati, iar oficialii spun ca sunt pregatiti sa evacueze toti civilii, in caz ca luptele vor continua in Avdeevka, oras cu 35 de mii de locuitori. In aceste doua zile de confruntari, armata ucraineana a inregistrat mari pierderi. Cel putin sapte soldati ar fi fost ucisi, in timp ce separatistii spun ca ar fi de fapt in jur de 20 de morti si 40 de raniti. Pe de alta parte presa ucraineana scrie ca si printre rebeli ar fi zeci de persoane decedate, liderii separatisti insa anunta doar patru victime.

Pe fondul escaladarii situatiei din Donetk, presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a scurtat vizita de lucru in Germania, iar OSCE a anuntat ca va convoca o sedinta de urgenta. Conflictul din estul Ucrainei a inceput in aprilie 2014, intre separatisti si fortele Kievului si s-a soldat pana acum cu cel putin zece mii de morti. Ucraina acuza Rusia ca sprijina militar rebelii. Informatie negata de Moscova.