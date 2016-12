Noi bombardamente lansate de rusi asupra unor tinte ale ISIS din Siria. Presa locala: "Rusii sustin operatiunile turcesti"

Anuntul privind aceste bombardamente rusesti, primele asupra Al-Bab, survine la scurt timp dupa cel privind un armistitiu iminent in Siria, negociat de Moscova si Ankara. Nu este clar deocamdata daca aceste bombardamente au fost intreprinse in coordonare intre Rusia si Turcia, aceasta din urma acuzand recent coalitia antijihadista condusa de SUA ca nu sprijina operatiunile sale in Siria.

Atacurile au avut loc in sectorul de sud al orasului, a precizat Dogan, citand surse militare. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a anuntat AFP ca "bombardamente probabil ruse au lovit Al-Bab in ultimele zile, in sustinerea operatiunii turce".

Insurgentii sirieni, sustinuti de armata turca, incearca de mai multe saptamani sa preia de la SI bastionul acesteia din Siria, Al-Bab, unde fortele turce au suferit saptamana trecuta pierderi semnificative. Saisprezece soldati turci au fost ucisi aici de jihadisti saptamana trecuta, cea mai sangeroasa pentru armata turca de la declansarea, in august, o ofensivei sale in nordul Siriei, indreptata atat impotriva Statului Islamic, cat si a militiilor kurde.

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari saptamana trecuta ca batalia pentru recucerirea Al-Bab este "aproape incheiata". El a reiterat ca fortele turce se vor indrepta apoi spre orasul Minbej, la est, unde se afla militiile kurde sustinute de Washington impotriva SI.

Sprijinul acordat de SUA militiilor kurde in Siria, in lupta impotriva SI, a suscitat furia Turciei, care considera aceste grupari "organizatii teroriste", apropiate rebeliunii kurde din Turcia.