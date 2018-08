Noi cutremure, dintre care unul cu magnitudinea de 6,9 - au zguduit insula indoneziana Lombok, ucigand cel putin zece persoane si provocand scene de panica

In urma seismului care a avut loc aseara au murit cel putin zece persoane. Alte cinci victime au fost inregistrate pe insula vecina iar cel putin 24 de persoane au fost ranite. In urma cutremurului anterior oamenii stateau afara si in adaposturi temporare, astfel ca multe decese au fost evitate. Cutremurul a fost urmat de cel putin sapte replici.

Potrivit institutului american de geofizica, seismul s-a produs la o adancime de 20 de kilometri. Un alt cutremur cu magnitudinea de 6,5 a fost inregistrat mai devreme, producand daramarea multor case si alunecari de teren.

Pe 5 august, un cutremur de 6,9 pe Rihter a lovit insula Lombok. 460 de oameni au murit atunci iar circa 7800 au fost raniti. Peste 400 de mii de persoane au ramas fara adapost. Daunele cauzate de acest dezastru sunt asteptate sa depaseasca 500 de milioane de dolari.