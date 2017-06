Noi detalii despre atacurile de la Londra: Teroristii incercasera sa inchirieze un camion de 7,5 tone ca sa intre in oameni

Insa, cei trei barbati nu au reusit sa furnizeze detalii despre plata si nu s-au prezentat niciodata pentru a prelua respectivul tir, folosind in schimb o furgoneta de la un magazin de unelte si materiale de constructii.

Anchetatorii au descoperit ca atacatorii si-au legat cutitele de incheieturi si aveau inclusiv bombe incendiare in furgoneta. De asemenea, toate cutitele utilizate in atac aveau o lama de 30 de centimetri si erau din ceramica roz.

Opt persoane si-au pierdut viata si alte 48 au fost ranite in urma cu exact o saptamana, atunci cand Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane si Youssef Zaghba au intrat cu o furgoneta in pietonii de pe London Bridge, inainte de a declansa un carnagiu in Borough Market.

Reprezentantii Scotland Yard au anuntat ca au nevoie de mai multi martori care au asistat la atentatele de pe London Bridge. Autoritatile britanice au cerut firmelor care inchiriaza furgonete sa anunte orice activitate suspecta.

Intre timp, politistii au arestat sambata dimineata un tanar in varsta de 27 de ani, care este suspectat ca pregatea actiuni teroriste. Acesta a fost arestat in urma unui raid antiterorist, care a avut loc in cartierul est-londonez Ilford.

In timpul noptii, un alt barbat de 28 de ani a fost arestat de politistii britanici si acuzat de pregatirea unor actiuni teroriste in Barking.

Politia Metropolitana a precizat deja ca atacatorii au inchiriat un apartament in cartierul Barking si l-au folosit drept casa sigura pentru a pregati atentatele din Londra.

In respectiva casa, autoritatile au descoperit o editie a Coranului, care era deschisa la o pagina ce vorbea despre martirii din Islam.

De asemenea, o perchezitie a dus la descoperirea mai multor bombe incendiare, sticle de plastic si a unor role de banda adeziva, obiecte folosite pentru a asambla false centuri sinucigase folosite de atacatori pe London Bridge.

Criminalistii au determinat ca cei trei atacatori au actionat pe cont propriu in casa sigura din Barking.

Khuram Shazad Butt a fost identificat drept liderul celulei teroriste, acesta fiind si cel care a inchiriat furgoneta de la un magazin cu unelte si materiale de constructii din Romford, o suburbie situata in estul Londrei.

Cu doar doua minute inainte de ora locala 22.00, furgoneta a traversat spre sud London Bridge. Insa, teroristii s-au intors dupa sase minute, au traversat din noul podul si furgoneta a facut o manevra brusca la capatul nordic al London Bridge.

Potrivit anchetatorilor, atentatele au inceput atunci cand furgoneta a incalecat trotuarul si a calcat mortal trei pietoni, inainte de a se izbi in fata pubului Barrowboy si Banker.

Atacatorii au sarit din furgoneta cu trei cutite ceramice, alese de acestia tocmai pentru a evita detectoarele de metale. Ulterior, acestia au injunghiat mortal cinci persoane care petreceau in restauranetele si barurile din zona Borough Market.

De asemenea, autoritatile au primit primul apel la doua minute de la declansarea atentatelor si au ajuns opt minute mai tarziu, ucigandu-i pe atacatori cu 46 de gloante.

Autoritatile britanice au atras atentia asupra curajului de care au dat dovada patru persoane, printre care se numara un medic dintr-un restaurant - care a fugit pentru a salva un barbat ranit si l-a transportat peste pod - un consultant de relatii publice - care a acordat primul ajutor unui barbat injunghiat in ciuda pericolului - un chelner care a incercat sa alunge un atacator, dupa ce acesta injunghiase o femeie in spate - precum si un politist in civil, care a fost injunghiat in stomac in timp ce incerca sa-i ia cutitul unui atacator din Borough Market.

Investigatia masiva va continua, dupa ce 282 de martoti din 19 tari au fost intervievati si autoritatile au lansat raiduri antiteroriste la 13 proprietati din Londra.