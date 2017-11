Noi detalii despre italianul care a tinut captiva o romanca timp de 10 ani, intr-un beci. Acesta a mai comis o fapta similara acum 22 de ani - VIDEO

Presa italiana scrie ca in anul 1995 barbatul a luat prizoniera o fata de 23 de ani. Timp de cinci luni ea a stat captiva in casa individului, care a batut-o si a violat-o. Totusi, intr-un moment de neatentie al italianului, tanara a reusit sa fuga, s-a dus la politie si a spus totul. Atunci barbatul a fost arestat si a primit cinci ani de inchisoare. A fost eliberat insa mai devreme pentru buna purtare. In cativa ani, povestea s-a repetat. Din 2007 pana acum cateva zile, individul de 52 de ani a tinut-o captiva intr-un beci pe tanara din Romania.

”Dupa cum puteti vedea, este imposibil sa intri trei sau patru persoane in acelasi timp. Asta este ceea ce au gasit carabinierii. Toate lucrurile au ramas exact asa cum le-au gasit. Chiar acolo se afla ea, cu fetita in brate, acoperita cu o patura.”

Fata a fost abuzata sexual si a nascut doi copii. Cazul a fost descoperit dupa un control rutier. Agresorul se afla in masina cu unul dintre copii, iar starea acestuia a atras atentia politistilor, care au cerut sa vorbeasca cu mama lui. Dupa verificari, femeia a fost salvata, iar individul de 52 de ani a fost arestat. Acum, tanara se afla in grija medicilor, iar copiii au fost dusi la un centru specializat.