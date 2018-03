Noi detalii ies la iveala privind mall-ul cuprins de flacari in Rusia, unde 64 de persoane au murit, dintre care 41 de copii. Ce spun autoritatile - VIDEO

“Eu raspund pentru cuvintele mele. Listele oficiale le aveti acolo.”

Scandand coruptia ucide, oamenii au vrut in primul rand sa afle cati oameni au murit in incendiul de la centrul comercial. In fata protestatarilor a iesit un guvernator, care a incercat sa calmeze spiritele, furia oamenilor insa nu s-a diminuat.

Ieri in presa rusa au aparut informatii precum ca victime ar fi de fapt cu mult mai multe, informatia insa a fost respinsa de autoritati, care insista ca bilantul este 64 de morti.

“S-a auzit asa o informatie ca la cimitirul din localitate au fost sapate peste 200 de morminte.”

Sunt oameni care si-au pierdut intreaga familie in incendiu. Acestui barbat i-a murit la mall sotia, sora si cei trei copii de 2, 5 si respectiv 7 ani.

“Au murit pentru ca erau incuiati in cinematograf. M-au sunat de acolo si au cerut ajutor. Mi-au zis ca i-au incuiat si ca se sufoca. Nimeni nu i-a ajutat. Nu au avut nicio sansa. Suntem siguri ca nu sunt 64 de victime. Avem informatii ca sunt peste 360 de morti.”

Din imaginile filmate cu drona se vede ca tavanul s-a prabusit in mai multe locuri, prinzandu-i in capcana pe cei dinauntru. Autoritatile spun ca au recuperat pana acum 56 de cadavre.

Multe dintre victime erau copii aflati in locuri de joaca sau in salile de cinematograf de la ultimul etaj. Acolo s-ar fi declansat incendiul, de la o bricheta aprinsa de un copil. Extinctorul nu a functionat, iar flacarile au cuprins rapid tot etajul, spun martorii.

“Eu am vazut cum s-a aprins, in principiu, daca acolo erau paznici si era un extinctor, incendiul putea fi localizat imediat pentru ca suprafata era de vreo 3 metri patrati. Am strigat ca arde, am ajuns la administrator, i-am zis ca arde si ca trebuie ceva de facut. Ea s-a uitat si a tacut.”

Unii povestesc ca au facut greseala sa o ia pe o alta cale, ramanad prinsi in capcana. Unii au reusit sa scape, altii, insa, nu.

“Eram vreo 15 oameni, cand am dat sa alergam spre iesire, acolo era deja totul negru si venea multa caldura si am decis sa mergem spre racoare, dar ne-am blocat. Am crezut ca vom reusi sa dezbatem usa. Din cei 15 care eram, cel mai probabil, toti au murit impreuna.”

Astazi la Kemerovo a ajuns si Vladimir Putin. Acesta a depus flori la mall-ul unde s-a produs tragedia, dupa care a avut o sedinta cu organele de ancheta care investigheaza cazul si s-a intalnit si cu rudele victimelor dandu-le asigurari ca vinovatii vor fi pedepsiti.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: “100 de anchetatori se ocupa de caz. Ii vor lua pe toti la rand, incepand cu cei care au dat autorizatii si terminand cu cei care trebuiau sa aiba grija de securitate, paznicul care statea acolo si nu a apasat butonul de alarma si asa mai departe.”

De o saptamana alarma de incendiu nu functiona in centrul comercial, iar responsabilii nu au luat nicio masura in acest sens continuand sa tina usile deschise pentru vizitatori.

Patru persoane, printre care directorul tehnic al centrului comercial, au fost retinute si interogate. Pe bloguri, oamenii acuza de coruptie inspectorii care acorda autorizatiile de functionare, mai ales ca mall-ul respectiv trecuse cu brio o inspectie in 2016.