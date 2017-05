Noi detalii ies la lumina in cazul atacatorului sinucigas din Manchester. Ce i-a transmis mamei sale inainte de atac

O ruda a povestit ca Salman Abedi a fost impins spre extremism de moartea unui prieten apropiat, care a fost injughiat de un englez.

Cu cateva ore inaintea atacului, teroristul si-ar fi sunat mama ca sa ii ceara iertare. Pe de alta parte, britanicii au anuntat ca reiau schimbul de informatii cu americanii privind ancheta atacului. Asta dupa ce presedintele Donald Trump a condamnat scurgerea de informatii in presa americana si a anuntat ca ii va trage la raspundere pe vinovati.

Millie, tanara care isi astepta tatal, in momentul in care a fost aruncata la pamant de suflul exploziei: "Tata a alergat catre mine, m-a ridicat si apoi am inceput sa legam bluze si ce mai aveam in jurul ranilor de pe picior. Am cateva gauri in picioare si taieturi pe brate. In comparatie cu altii, sunt insa cu adevarat norocoasa."

Familia Lisei Bridget spune ca telefonul a ferit-o pe femeie de o rana care i-ar fi putut fi fatala. O piulita metalica a lovit aparatul, dupa care a ricosat spre fata, fara a-i provoca, insa, rani grave.

Un paramedic isi aminteste cu o durere sfasietoare cum a incercat in zadar sa salveze viata unei fetite de opt ani, cea mai mica victima a atacului.

Paramedic: "Nu a varsat o lacrima. Am vorbit cu ea. Am incercat sa o alin. Ma intreba unde ii e mama si ce s-a intamplat. I-am spus ca totul va fi in regula, sa nu se ingrijoreze, ca o vom duce la spital. Apoi am urcat-o intr-o ambulanta. Nu-mi vine sa cred."

Anchetatorii britanici prezinta acum in detaliu portretul atacatorului. Iata-l aici, in urma aproape cu un an, in timp ce scoate in strada pubelele de gunoi. Poarta o haina traditionala si priveste in treacat catre casa vecinilor, de unde este filmat.

Cei care-l stiau il descriu pe Salman Abedi drept un baiat retras.

Mohammed Fadl, Purtatorul de Cuvant al comunitatii de libieni din Manchester: "Salman era cunoscut ca fiind rezervat, izolat. Pastra distanaa fata de ceilalti libieni din Manchester. Cel mai probabil s-a radicalizat in Libia, unde e teren propice pentru asta."

In urma cu doua luni, Abedi a fost dat afara dintr-o moschee intrucat se ascunsese peste noapte in biblioteca, pentru a citi carti religioase.

Cunoscut: "Ce am observat la el e ca se supara foarte usor. Dupa ce am vorbit cu el, stia ca gresise, trebuia sa recunoasca, insa el continua sa se certe cu mine."

In scurt timp, potrivit presei britanice, a fost chemat in Libia de tatal lui, care banuia ca tanarul intrase intr-o gasca periculoasa din Manchester si risca sa injunghie pe cineva.

Dupa cinci saptamani si jumatate petrecute in Libia, si-a pacalit parintii ca merge la pelerinaj la Mecca, ca sa primeasca inapoi pasaportul ce ii fusese confiscat. Cand a ajuns la Manchestar, a inchiriat un apartament din centrul orasului. E posibil ca aici sa fi confectionat bomba pe care a detonat-o la finalul concertului.

Autoritatile libiene, care l-au arestat pe fratele lui Abedi, spun ca acesta era supravegheat de serviciile de securitate, intrucat existau suspiciuni ca planuia ca comita, in numele ISIS, un atentat terorist la Tripoli.

Anchetatorii au arestat o a zecea persoana, suspectata ca ar fi fost implicata in atacul din Manchester.

Politia britanica a arestat vineri, in suburbia Moss Side, a zecea persoana in legatura cu atentatul sinucigas de luni de la Manchester, relateaza Reuters.

Opt barbati se afla in arest preventiv in prezent, dupa ce un barbat si o femeie au fost eliberati fara sa fie inculpati, a anuntat Politia din Manchester intr-un mesaj postat pe Twitter.

Un kamikaze a ucis cel putin 22 de persoane la iesirea de la un concert la Manchester Arena.

Premierul Theresa May a denuntat atentatul drept un act "dezgustator", vizand copii si tineri.

Pe de alta parte, anchetatorii au anuntat ca au ridicat un cordon si le-au permis locuitorilor sa se intoarca acasa, joi, dupa ce experti in deminare au fost trimisi la o adresa in Wigan, in apropiere de Manchester.

Echipe de genisti au fost trimise la fata locului dupa ce politia a anuntat ca s-au descoperit niste ”obiecte suspecte”.