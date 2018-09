Noi detalii in cazul Skripal. O investigatie facuta de un grup de jurnalisti britanici a scos la iveala adevarata identitate a unuia dintre cei doi suspecti - VIDEO

Ruslan Boshirov, unul dintre suspecti, este un colonel al serviciilor secrete ruse, decorat in trecut de catre Vladimir Putin cu cel mai inalt ordin de stat. Investigatia a fost facuta de catre un grup de jurnalisti din Marea Britanie, iar Premierul britanic al Apararii a confirmat informatiile.

Sue HEMMING, SEFA SERVICIULUI DE URMARIRE PENALA AL COROANEI DE CONTRATERORISM: „Sunt suficiente dovezi in ceea ce priveste condamnarea lor. Este clar ca Alexander Petrov si Ruslan Boshirov trebuie sa fie condamnati.”

Potrivit raportului publicat de jurnalistii de investigatie, Ruslan Boshirov este, de fapt, un colonel al serviciilor secrete ruse, iar numele real al acestuia este Anatoli Chepiga. In 2014, acesta a primit cea mai inalta distinctie de stat de la Vladimir Putin. Presedintele rus a declarat atunci ca cei doi suspecti sunt defapt civili.

“- Noi stim cine sunt ei, deja i-am gasit. - Civili? - Civili desigur.”

Jurnalistii au mai precizat ca Anatoli Chepiga a absolvit in 2001 o scoala militara de elita. Dupa mai multe misiuni efectuate in cadrul unei brigazi speciale, a primit pasaport sub acoperire cu numele Ruslan Boshirov. Ministrul Britanic al Apararii a confirmat informatiile publicate de jurnalistii de investigatie.

La inceputul lunii septembrie, procurorii britanici au acuzat doi cetateni rusi de atacul cu un neurotoxic, comis in luna martie, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripali si pe fiica acestuia. Moscova a negat orice implicare, iar cei doi au declarat ca au vizitat Marea Britanie, in acea perioada, in calitate de turisti.