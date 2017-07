Noi incendii grave de vegetatie in California - VIDEO

Valvataia se intinde cu repeziciune, "atatata" de temperaturile caniculare si de vantul aprig. Deocamdata, pompierii nu au situatia sub control. Trist este ca salbaticiunile sunt innebunite de frica. Un martor a surprins o caprioara alergand pe sosea terorizata.

Album of last 20 hours of #WhittierFIRE viewed from our home in #Goleta , CA. https://t.co/HzLF6I53o4 #SantaBarbara #wildfire