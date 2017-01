Noi proteste in Romania si in diaspora fata de Legea gratierii. Peste 6.000 de oameni, in Piata Universitatii

In vreme ce ministrul Justitiei, Florin Iordache (PSD) nu vrea sa renunte la planul sau privind gratierea, ba chiar se gandeste la asumarea raspunderii in fata Parlamentului, oamenii anuntat ca vor iesi din nou in strada. Luni are loc dezbaterea publica referitoare la proiectele de OUG privind gratierea unor pedepse si modificarea Codului penal si de procedura penala.

Desfasurarea protestelor din tara, livetext:

UPDATE 18:56 Peste 500 de persoane participa duminica seara la Ploiesti la un mars organizat in semn de protest fata de modificarile propuse prin ordonanta in domeniul Justitiei, manifestantii cerand stoparea coruptiei.

UPDATE 18:50 Circa 100 de persoane au protestat, duminica seara, in pasajul pietonal Corneliu Coposu din municipiul Satu Mare, fata de intentia Guvernului de a adopta ordonantele privind gratierea si modificarea Codurilor penale.

UPDATE 18:45 Aproximativ 15.000 de oameni se afla in acest moment in Bucuresti. Manifestantii se indreapta spre Piata Unirii.

UPDATE 18:40 Peste 12.000 de persoane s-au adunat in Bucuresti si scandeaza impotriva Ministrului Justitiei, transmite News.ro. FOTO: Dan Mihai Balanescu





UPDATE 18:34 Aproximativ 10.000 de oameni au iesit in strada in orasele din tara, in afara Capitalei, potrivit News.ro.

UPDATE 18:30 Proteste si in Teleorman. 50 de persoane au iesit in strada.

UPDATE 18:22 In Galati, 200 de oameni au iesit sa protesteze.

UPDATE 18:13 Numarul protestatarilor din Piata Universitatii a depasit 6.000, transmite News.ro.

UPDATE 18:04 Protestatarii care au venit duminica in Piata Universitatii din Capitala au ocupat bulevardul Nicolae Balcescu.

UPDATE 17:57 Peste 4.000 de oameni sunt in aceste momente in Piata Universitatii.

Protestatarii afiseaza pancarte cu mesaje precum: "Mandatati sa reprezentati, nu sa abuzati", "Grup infractional, treci la tribunal", "NU gratiere, DA scoli si spitale", "Referendum", "STOP Coruptiei", "Fara penali la guvernare", "Dragnea distruge Romania".

De asemenea, ei striga "Jos penalii!", "PSD, ciuma rosie". Oamenii veniti in piata poarta pancarte si steaguri tricolore. Jandarmeria face apel la megafon pentru respectarea ordinii publice si a integritatii corporale a persoanelor.

UPDATE 17:45 Zeci de persoane s-au adunat si in Bruxelles si in Paris pentru a protesta fata de Legea gratierii, transmite News.ro.

UPDATE 17:40 Tot mai multe persoane au inceput sa vina in Piata Universitatii. Numarul lor depaseste 1000 in acest moment.

UPDATE 17:34 Imagini din Piata Universitatii:

UPDATE 17:25 Peste 200 de persoane in aceste momente in Piata Universitatii. Circulatia se desfasoara normal, insa este posibil ca politia sa blocheze accesul pe anumite strazi daca se va aglomera.

UPDATE 17:15 Si in celelalte orase oamenii au inceput sa iasa in strada. La Sibiu au iesit 1000 de persoane, in timp ce la Cluj si Iasi, 200.

UPDATE 17:10 Aproximativ 100 de persoane s-au strans deja in Piata Universitatii. O parte dintre ei are pancarte cu mesaje impotriva presedintelui PSD, Liviu Dragnea, si ministrului Justitiei, Florin Iordache.

Programul protestelor:

Potrivit paginii de Facebook a evenimentului, "28.000 de oameni din Bucuresti au spus clar ca nu doresc amnistia si gratierea. Tot ieri am observat ca unele televiziuni manipuleaza fara rusine, iar CNA-ul nu isi face treaba. Este momentul sa ii vizitam. Apoi mergem la Ministerul Justitei, iar pe drum, ne vizitam avocatul. Avem un avocat al poporului care nu lucreaza pentru noi.

La final, mergem la guvern. Nu vrem demisia Guvernului, vrem sa isi respecte promisiunile pentru care a fost ales. Nu sa propuna legi aberante care sunt in avantajul unor persoane.

Duminica ne strangem la Universitate incepand cu ora 17:00. Pornim in mars la ora 18:00."

Programul protestelor in tara:

Diaspora:

