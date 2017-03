Noi proteste in Romania. 2.500 de persoane s-au indreptat, in mars, de la Piata Victoriei la Palatul Parlamentului - FOTO

2.500 de oameni au participat la protestul de duminica seara. Dupa ce s-au strans in Piata Victoriei, oamenii au mers in mars spre Palatul Parlamentului.

Manifestantii au scandat impotriva Guvernului si a senatorului Serban Nicolae, care a depus recent amendamente prin care vrea sa legalizeze coruptia.

Nu au fost inregistrate incidente in timpul protestului de duminica seara.

Desfasurarea evenimentelor de duminica, livetext:

UPDATE 21:50 Protestul s-a stins, marea majoritate a oamenilor plecand spre case.

UPDATE 21:10 Manifestantii care au plecat in mars din Piata Victoriei au ajuns la Palatul Parlamentului, urmand traseul Bulevardul Lascar Catargiu - Piata Romana - Piata Universitatii - Piata Unirii - Piata Constitutiei. Numarul demonstrantilor a crescut la 2.500. Ei scandeaza: "Rusine sa va fie!", "Cuib de hoti si de mafioti", "300".

UPDATE 20:17 Manifestantii care au plecat in mars din Piata Victoriei catre Palatul Parlamentului au ajuns in Piata Universitatii, numarul lor crescand la aproximativ 2.000.

UPDATE 19:44 Aproximativ 1.000 de persoane care s-au strans, duminica seara, in Piata Victoriei, au plecat in mars spre Palatul Parlamentului, scandand "Demisia", "DNA sa vina sa va ia".

Manifestantii din Piata Victoriei, au plecat, flancati de jandarmi, pe Bulevardul Lascar Catargiu, in mars spre Palatul Parlamentului.

UPDATE 19:25 Mai multi romani au protestat astazi si in Paris

UPDATE 19:10 Aproximativ 500 de persoane s-au strans, la ora aceasta, in Piata Victoriei, manifestantii scandand "La inchisoare, nu la guvernare", "Parlament penal, mars la tribunal", "PSD, ciuma rosie". Manifestantii urmeaza sa plece in mars spre Parlament.

Manifestantii au pancarte pe care scrie "Comunismul n-a murit, este Dragnea travestit", "Vedea-ti-as hamsterul in cocotier", "DNA, noi suntem arma ta", "Obositi, dar tot aici".

In Piata Victoriei se distribuie gratuit ceai si cafea. Demonstrantii mai scandeaza: "La inchisoare, nu la guvernare", "Jos labele de pe paduri".

Multi dintre cei prezenti au steaguri tricolore, ale UE si SUA, dar si vuvuzele.

UPDATE 18:30 Pana la aceasta ora, in Piata Victoriei s-au strans aproximativ 100 de persoane. Multi dintre cei prezenti au steaguri tricolore, ale UE si SUA. Ei sufla in vuvuzele si scandeaza: "Hotii". Unii dintre cei prezenti au pancarte pe care scrie: "Obositi, dar tot aici", "DNA, noi suntem arma ta".

Proteste in toata tara

Noi proteste antiguvernamentale au fost anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Bucuresti, Brasov, Cluj, Iasi, Timisoara si Arad, sub sloganul "Stop joc. In democratie, hotii stau la puscarie”.

Organizatorii au scris pe paginile evenimentelor motivele pentru care vor avea loc din nou proteste, notand ca OUG 13 revine "pe filiera parlamentara”. "Coruptii trebuie sa stea la puscarie, iar daca nu au conditii, conditiile trebuie facute pentru toti oamenii care stau in puscarie”, se arata pe paginile de Facebook ale evenimentelor, in contextul afirmatiilor senatorului PSD Serban Nicolae potrivit carora cei care sunt corupti trebuie sa stea trei intr-un pat, in conditii de igiena precara.

De asemenea, organizatorii sunt de parere ca "Romania va intra in faliment” din cauza deciziei ministrului Muncii Lia Olguta Vasilescu de a dubla salariile mai mici de 4.000 de lei ale bugetarilor, dar si din cauza adoptarii OUG 9/2017, care da dreptul institutiilor de a cheltui bani chiar daca au depasit bugetul. Aceasta ordonanta a trecut, luni, de Senat.

Respingerea in Senat a OUG 79 privind depolitizarea managementului din spitale care se discuta, in prezent, in Camera Deputatilor si posibila anulare a OUG 51/2016 privind contraventiile silvice sunt si ele motive pentru care manifestantii vor iesi in strada. Mai mult, ei cer in continuare demisia Guvernului, a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea si a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.