Noi proteste la Moscova fata de planul de urbanism. Unde vor fi mutati oamenii care locuiesc in blocurile "hruscevki"

Atunci, edilul a anuntat ca planuieste sa darame aproape patru mii de blocuri ridicate pe vremea lui Hrusciov. Locatarii vor primi apartamente in blocuri noi. Multi se impotrivesc planului fiindca au investit sume mari in renovarea locuintelor sau fiindca sunt atasati emotional de locul unde au trait o viata.

Olga nu isi imagineaza viata in alt loc. A cumparat apartamentul din Moscova in 1998, aici si-a crescut fiica si aici vrea sa-si traiasca restul zilelor.

Olga Novitcaia, proprietara unui apartament: "Sunt foarte fericita aici."

Autoritatile de la Moscova au insa alte planuri. Vor sa darame blocul in care se afla apartamentul Olgai si sa-i ofere femeii o alta locuinta in acest bloc turn, aflat in constructie.

Olga Novitcaia: "Am drepturile mele. Apartamentul este al meu. Si am dreptul ca vocea mea sa fie auzita."

Olga traieste in aceea ce rusii numesc "hruscevki", blocuri cu doua-trei etaje, ridicate in vremea lui Nikita Hrusciov.

O asemenea locuinta era, pe atunci, visul oricarei familii, dupa cum da de inteles un film din 1962, in care un cuplu isi canta bucuria de a primi un apartament nou.

Invocand lipsa acuta de spatiu intr-un oras suprapopulat, primarul Moscovei vrea sa demoleze in jur de patru mii de blocuri precum cel in care locuieste Olga. Potrivit acestui plan, peste un milion si jumatate de moscoviti vor primi apartamente in cladiri noi, mai inalte. Unii sunt incantati sa-si paraseasca batranele locuinte.

"Ne-am saturat sa stam aici. Conditiile sunt groaznice", spun cativa locatari.

Cateva mii de proprietari sunt nemultumiti si protesteaza impotriva acestui plan de saptamani bune.

Proprietarii se plang de calitatea noilor constructii si sunt nemultumiti ca blocurile sunt mult mai departe de centrul orasului decat cele in care locuiesc in prezent. In plus, spun ei, principalii beneficiari ai acestui proiect sunt dezvoltatorii imobiliari.