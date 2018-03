Noi retineri in dosarul de la Kemerovo. Proprietara mall-ului si sefa inspectiei de stat in constructie, incatusate: nu aveau autorizatie. Rudele victimelor dau vina pe pompieri pentru numarul mare al mortilor - VIDEO

Noi retineri in dosarul pornit dupa incediul devastator de la centrul comercial din Kemerovo in urma caruia 64 de persoane au murit. Proprietara mall-ului si sefa inspectiei de stat in constructie au fost incatusate astazi de fortele de ordine. Oamenii legii au descins in aceasta dimineata in locuintele celor doua si urmeaza sa le inainteze invinuirea.