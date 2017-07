Noi violente la marsul organizat la finalul summitului G20 de la Hamburg. Reactia Angelei Merkel: "Condamn violenta extrema"

Dupa noapte de violente, in care anarhistii au jefuit magazine, au incendiat masini si au aruncat cu pietre in fortele de ordine, centrul orasului a fost blocat sambata, iar magazinele de lux de-a lungul strazilor principale au fost aparate de gardieni.

Peste 50.000 de oameni s-au strans la mitingul „G20 – nu bine-venit” in orasul-port. La un moment dat, un grup de 120 de persoane, unii mascati, au atacat politistii cu bate, inainte de a fugi.

Cancelarul Angela Merkel, gazda summitului G20, s-a intalnit in cursul serii de sambata cu oamenii legii pentru a le multumi, a condamna violentele si a subliniat ca majoritatea protestatarilor au fost pasnici.

"Condamn in termenii cei mai fermi violenta extrema si brutalitatea cu care s-a confruntat in mod repetat politia", a adaugat el In conditiile in care mai are doua luni pana la alegeri, cancelarul Angela Merkel a sperat sa consolideze rolul de lider mondial al Germaniei demostrand angajamentul sau ferm in favoarea libertatii de exprimare si de reuniune organizand summitul in centrul unui oras cunoscut pentru traditia sa radicala.

Participantii G20 au marturisit ca nu au vazut niciodata manifestatii atat de aproape de un summit si au salutat eforturile politistilor de a le asigura securitatea, sugerand ca pariul lui Merkel a iesit.

Aproximativ 200 de ofiteri au fost raniti in cele doua zile de proteste din oras, iar fortele de ordine au arestat 19 oameni si au retinut cateva zeci.