Noile sanctiuni americane impotriva Rusiei ar putea lovi Germania si Europa de Est. Reactia lui Vladimir Putin

Senatorii americani au aprobat miercuri o serie de sanctiuni impotriva Rusiei pentru presupusa implicare in alegerile din 2016, inclusiv vizand unele proiecte energetice ruse. Decizia Statelor Unite nu a fost coordonata cu aliatii din Uniunea Europeana.

Statele Unite vor sa "taxeze" astfel si companiile care fac afaceri cu Rusia in domeniul energetic iar Germania are firme care lucreaza cu rusii la un al doilea gazoduct ce ar trebui sa lege cele doua tari, pe sub Marea Baltica. Proiectul este criticat de unele state din estul Europei - in frunte cu Polonia - care spun ca ameninta securitatea energetica a Europei Centrale si de Est. Aprobate de Senatul american, noile sanctiuni mai au nevoie de aprobarea Camerei Reprezentantilor si a presedintelui Donald Trump. Senatul a mai votat si un proiect ce prevede ca Trump va trebui sa ceara aprobarea Congresului inainte de a ridica sau imblanzi vreuna dintre sanctiunile vizand Rusia.

Angela Merkel este ingrijorata omsa ca noile sanctiuni ar putea duce la amenzi vizand tarile europene, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, descriind decizia Statelor Unite drept “ciudata”, relateaza Reuters.

„Decizia Senatului SUA ridica exact aceleasi semne de intrebare pentru ea ca si pentru (cancelarul austriac Christian – n.r.) Kern si pentru (ministrul german de Externe Sigmar – n.r.) Gabriel. Este, vorbind cu precautie, o miscare ciudata din partea Senatului SUA”, a subliniat Seibert. El a adaugat ca i se pare “ciudat” ca sanctiunile menite sa pedepseasca Rusia pentru ingerinta in alegerile americane ar putea duce la pedepse si impotriva companiilor europene. “Acest lucru nu trebuie sa se intample. In general respingem sanctiunile cu efecte extrateritoriale, adica impact asupra unor tari terte”, a spus Seibert.

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca noile sanctiuni luate in calcul de Statele Unite ar submina relatiile dintre Moscova si Washington, dar este prea devreme pentru a discuta despre retorsiune, relateaza sambata agentia de presa RIA, citata de Reuters.

„Va complica, intr-adevar relatiile ruso-americane. Cred ca este daunator”, a spus Putin. Intr-un interviu acordat postului de televiziune Rossia1, din care au fost difuzate fragmente sambata, liderul de la Kremlin a precizat ca trebuie urmarit cum va evolua situatia cu sanctiunile. „De aceea este prematur sa discutam public despre masuri de retorsiune”, a explicat el.