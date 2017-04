Nou incident langa Parlamentul britanic, la o luna de la atacul terorist. Un barbat cu un rucsac plin cu cutite, arestat

Potrivit Scotland Yard, nimeni nu a fost ranit.

O zona mare din apropiere de Parlament – care a fost scena unui atac terorist luna trecuta – a fost inchisa, iar fortele de ordine verifica locul.

Martori oculari au declarat ca au vazut doua cutite mari pe jos, in apropiere de locul arestarii. Ei l-au descris pe suspect ca un barbat cu parul scurt si cu barba. El purta pantaloni gri de trening si o bluza neagra.

London News Search (Whitehall incident: 'Knifeman' tackled by armed police in Westminster) 1 London - https://t.co/Hm0MEXyxrG pic.twitter.com/0Khk7j9KCX

— 1 London Net (@1LondonNet) April 27, 2017

Incidentul vine la aproximativ o luna dupa atacul terorist de la Westminster, soldat cu cinci morti. In 82 de secunde, Khalid Masood a intrat cu o masina inchiriata in multime, inainte de a-l injunghia mortal pe ofiterul Keith Palmer, in varsta de 48 de ani. In atac a fost ucisa si o romanca.

@3213dev #Westminster Picture of the suspect getting arrested by armed police Reports he had a rucksack full of knives pic.twitter.com/gHgwgM8x53

— London 999 Feed (@999London) April 27, 2017

Detenido un hombre con una mochila llena de cuchillos cerca de la residencia de Theresa May. Un hombre ha sido arrestado en Westminster.... pic.twitter.com/9H9KEcL9Jr

— Juan Pardo (@blogjuanpardo) April 27, 2017