80.000 de oameni sunt in Bucuresti, Romania. Doua persoane cu pirotehnice, duse la Politie. "Romania, nu RoHotia" - IMAGINI LIVE

IMAGINI LIVE din Piata Victoriei





Desfasurarea evenimentelor, joi, 2 februarie:

UPDATE 22:45 Manifestantii au inceput sa plece din Piata Victoriei.

UPDATE 22:10 80.000 de oameni s-au strans la Guvern.

UPDATE 21:55 Numarul manifestantilor a ajuns la 70.000.

UPDATE 21:35 Aproximativ 50.000 de oameni protesteaza, la aceasta ora, in Piata Victoriei din Capitala, unde circulatia este complet blocata.

UPDATE 21:20 Manifestantii scandeaza: "Romania nu RoHotia", "Comunismul n-a murit/ Este Dragnea travestit" sau au pancarte cu diverse mesaje: "Abrogati si plecati", "Nu puteti cumpara toate generatiile" si "Cetatenii au dreptul si obligatia sa apere Romania". Mai multi oameni le impart ceai manifestantilor.

Dinspre iesirile de metrou din apropierea Pietei Victoriei continua sa vina grupuri de protestatari.

Jandarmii au depistat in zona bulevardului Iancu de Hunedoara doua persoane care aveau asupra lor materiale pirotehnice, a anuntat, pentru AGERPRES, Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei. Cei doi barbati au fost legitimati si dusi la sectia 4 Politie.

UPDATE 20:40 40.000 de oameni s-au adunat in fata Guvernului.

UPDATE 20:12 30.000 de oameni sunt in Piata Victoriei.

UPDATE 20:00 20.000 de oameni protesteaza acum in Capitala.

UPDATE 19:55 Fortele de ordine au scos din multimea aflata in Piata Victoriei un agitator, la solicitarea mai multor manifestanti

Jandarmii au indepartat gardurile care ii imprejmuiau. Circulatia este blocata in Piata Victoriei. Oamenii continua sa vina la Guvern.

UPDATE 19:35 15.000 de oameni protesteaza in Piata Victoriei.

UPDATE 19:25 10.000 de oameni s-au strans in fata Guvernului.

Politistii rutieri au luat decizia sa inchida traficul rutier pe Soseaua Kisselef, de la Strada Monetariei, dar si pe Bulevardul Aviatorilor pe sensul de acces inspre Piata Victoriei, de la Statuia Aviatorilor, a anuntat Ovidiu Munteanu, purtator de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei.

El a spus ca, in cel mult un sfert de ora, se va inchide traficul si pe Bulevardul Lascar Catargiu, dinspre si inspre Piata Romana.

UPDATE 18:45 In Piata Victoriei s-au adunat aproximativ 4.000 de oameni. Jandarmii cumpara flori si le impart manifestantilor, dupa ce o fetita venita la protest cu tatal ei a oferit flori unora dintre ei.

UPDATE 18:25 Aproximativ 1.000 de persoane protesteaza, la aceasta ora, in Piata Victoriei din Capitala fata de adoptarea de catre Guvern a ordonantei vizand modificarea codurilor penale. Manifestantii striga: "Hotii, hotii", "DNA sa vina sa va ia" si au un banner pe care scrie: "Iliescu cu minerii, Carmen Dan cu huliganii".

UPDATE 18:05 Numarul protestatarilor din fata Guvernului a inceput sa creasca. Acestia cer demisia Guvernului si poarta pancarte cu mesaje precum: 'Nu recunoastem legi date de mafioti. Demisia!', 'Refuz acest abuz', 'Nu cedam', 'PSD, ciuma rosie'.

Soferii care trec prin zona unde se afla protestatarii claxoneaza indelung, in semn de solidaritate cu acestia.

Forte ale Jandarmeriei sunt localizate in zona de protest. Manifestatia decurge fara incidente. Jandarmii vor monta garduri de protectie la intrarile de la portile Guvernului pentru a se evita incidentele care au avut loc noaptea trecuta, a declarat, pentru Agerpres, Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei.

Potrivit sursei citate, oamenii continua sa se stranga in Piata Victoriei, dar autoritatile incearca sa mentina deschisa circulatia rutiera. Jandarmii vor dispune oprirea circulatiei, daca zona se va aglomera.

Reprezentantii Jandarmeriei Romane au declarat ca se asteapta ca numarul protestatarilor sa creasca dupa ora 18.00.

Joi, la ora 13:00, se adunasera aproximativ 100 de oameni. S-au impartit ceai, cafea si chiar flori, in semn de pace. Asta dupa ce in urma cu 12 ore in acest loc a avut loc o scena violenta, din cauza grupului de ultrasi, care a compromis manifestatia unei societati civile.

Tinerii care au intervenit violent miecuri seara, dupa ora zece, sunt considerati de SRI ca facand parte din galeriile unor echipe de fotbal bucurestene. Jandarmeria si politia fusesera informate ca urmeaza sa ajunga ultrasi in piata.

O discutie importanta este cum de Jandarmeria si Politia nu a luat nicio masura preventiva pentru ca scenele violente sa nu se intample, in conditiile in care SRI au trimis la MAI informatii in acest sens.

Galeria dinamovista sustine ca nu a avut niciun fel de implicare in acele scene. Maratonisul Andrei Rosu si-a instalat biroul in Piata Victoriei, in fata Guvernului

Ultramaratonistul Andrei Rosu a decis, joi dimineata, sa-si instaleze, in Piata Victoriei, un birou improvizat pe o masa pe care si-a pus laptopul, pentru a munci, dar in acelasi timp sa si poata protesta fata de modificarile aduse de Executiv la Codul penal, el afisand mesajul ”Statul acasa, la caldura, primul pas spre dictatura”.

Trebuie sa stie guvernantii ca tara nu se opreste. Noi lucram in continuare, fiindca avem de platit impozite. Sper sa vina si alti oameni care pot lucra de aici. In ziua de azi nu mai esti dependent de un spatiu pentru a lucra, atat timp cat ai internet si un laptop”, a afirmat Andrei Rosu, invitand alti oameni sa faca acelasi lucru si promitandu-le o conexiune buna la internet daca vor sa i se alature, conform News.ro