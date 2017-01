Noua lege in Franta. Toti cetatenii devin automat donatori de organe dupa moarte, fara acordul familiei

Noua varianta a legii privind donarea de organe prevede ca medicii nu mai au nevoie de consimtamantul nimanui pentru a recolta parti din corpul unei persoane decedate. Acest lucru nu este posibil doar daca victima refuza acest lucru in mod explicit din timpul vietii.

Autoritatile franceze doresc sa incurajeze donarea, in contextul in care Uniunea Europeana a atras atentia asupra lipsei de organe pentru transplant. Conform statisticilor europene, in 2014 peste 86.000 de pacienti se aflau pe liste de asteptare pentru organe in statele UE, Norvegia si Turcia. In acelasi an, s-au inregistrat in medie 16 decese la pacientii care aveau nevoie de transplant.