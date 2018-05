Noua limuzina, numita Bestia Ruseasca, cu care Putin a fost adus la investire, discutata pe larg in presa rusa si internationala. Modelul bolidului face parte dintr-un proiect secret si urma sa fie scos in vanzare de la anul viitor - VIDEO

Noua limuzina din programul ”Cortege” a fost prezentata oficial chiar la ceremonia de investire a presedintelui rus.Sedanul negru, poreclit in presa rusa ”Bestia ruseasca” este o aluzie la ”The Beast”, nume dat limuzinei prezidentiale americane. Bolidul l-a dus pe Putin de la cladirea presedintiei, unde se afla biroul sau, catre Marele Palat al Kremlinului, unde a avut loc ceremonia.

Nu se cunosc detalii despre noua limuzina prezidentiala, insa prea rusa scrie ca masina este un mostenitor al ZIL-ulului, renumitul producator rus de camioane din spatiul ex-sovietic, care a creat automobile de lux pentru fostii lideri sovietici, microbuze si tehnica militara.

O sursa apropiata Kremlinului a declarat pentru jurnalistii rusi ca limuzina a trecut toate testele si poate transporta in siguranta oficialii de rang inalt din Federatia Rusa. Ministerul Comertului din Rusia a declarat ca masinile vor fi comercializate sub marca Aurus si vor fi scoase in vanzare de la inceputul anului 2019.

Denis MANTUROV, MINISTRUL RUS AL COMERTULUI: “Este un proiect calitativ, efectiv din punct de vedere organizatoric a acelor parametri care din start au fost stabiliti. A fost foarte emotionant astazi sa privim cum presedintele a mers in acest automobil spre inaugurare. Pentru noi a fost un moment foarte important.”

Rusii nu au mai folosit masini produse de ei pentru transportul oficialilor de rang inalt din perioada sovietica. Presa internationala scrie ca pentru Kremlin, programul ”Cortege” este o chestiune de prestigiu si de a demonstra calitatile tehnologice si industriale ale Rusiei, subiect mentionat de Putin si in discursul sau de la inaugurare.

In trecut, Putin a condus in mod public vehicule rusesti in fata camerelor de filmat, in efortul de a cultiva patriotismul si de a sustine industria auto autohtona.