Noua morti, in Mexico. S-a intamplat in timp ce un grup de persoane urmarea un meci de fotbal

Totul s-a intamplat aseara, potrivit autoritatilor locale. 7 dintre victime au murit pe loc in urma schimbului de focuri, iar alte 2 s-au stins la spital din cauza ranilor grave. Acestea au intre 26 si 58 de ani. Politistii mexicani spun ca un suspect in varsta de 32 de ani a fost retinut fara a oferi mai multe detalii. Oamenii legii spun ca au stabilit preventiv ca persoanele implicate in confict ar fi traficanti de droguri.