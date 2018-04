Noua persoane au fost ranite in urma unei explozii intr-un restaurant din Erevan. Printre victime sunt copii, dar si cativa cetateni straini - VIDEO

Explozia s-a produs aseara in jurul orei 23 intr-un restaurant de tip fast-food din capitala Armeniei. In acel moment in local erau destul de multi oameni.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, in bucataria restaurantului a explodat o butelie cu oxigen. 9 persoane printre care si copii au fost ranite.

O fetita de 8 ani se afla in stare grava. Ea are arsuri pe picioare. Aseara a fost operata, iar medicii spun ca viata ei este in afara oricarui pericol.

Printre raniti sunt si 3 cetateni rusi si doi iranieni. Acestia au fost atinsi de sticla si alte bucati din obiectele care au fost spulberate de suflul exploziei.

Martorii spun ca au auzit un zgomot puternic dupa care a urmat deflagratia.

Anchetatorii presupun ca butelia cu oxigen era folosita pentru aparatul de bauturi slab alcoolice. A fost deschis un dosar penal pentru incalcarea normelor de securitate.