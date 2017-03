Trei oameni, printre care si un copil si-au pierdut viata intr-un incendiu produs in apropiere de o rezervatie naturala. Aproape in acelasi timp, flacari uriase au izbucnit in alte doua regiuni ale orasului.

Pompierii au fost mobilizati pentru a stinge focul, insa vantul puternic si temperaturile ridicate le-au facut misiunea dificila. Cauza incendiilor deocamdata nu este clara.