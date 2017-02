Noua persoane si-au pierdut viata intr-un grav accident la Moscova. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Sunt primele imagini de la impactul violent. Din ele se vede ca microbuzul este in flacari. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns la fata locului si au reusit in scurt timp sa stinga incendiul. Presa rusa scrie ca automobilul de marca Toyota a intrat pe contrasens si s-a izbit in microbuz. Noua oameni au murit pe loc, trei au fost transportati cu rani grave la spital.

Avariat grav a fost si automobilul, iar cateva victime au ramas prinse intre fiare. Pe marginea acestui caz a fost deschisa o ancheta. Presa rusa scrie ca accidentul s-ar fi putut intampla din cauza ghetusului de pe drum. Printre victime sunt cetateni din Uzbekistan, Tadjikistan si Kargazstan.