Noul plan anuntat de Grindeanu si Dragnea pentru modificarea Codurilor penale. "Dezbatere larga" si experti europeni

"Pe articole date de Curtea Constitutionala, strict la lucrurile acestea ne referim, trebuie demarate discutiile cat mai repede pentru a aduce si a respecta, pana la urma legea. Ca o face Ministerul Justitiei, ca face Parlamentul, ca o face Academia sau altcineva, eu cred ca e normal sa se inceapa in a se discuta. Nu pe altceva. E ceea ce eu am cerut in sedinta de Guvern. (...)Lucrurile acestea, legate de articolele declarate de CCR neconstitutionale, trebuie modificate, dar printr-o dezbatere cat se poate de larga si in care sa se gaseasca, daca se poate, cu calm, un punct de vedere comun", a declarat Sorin Grindeanu, intrebat ce s-a intamplat cu proiectul de lege privind transpunerea OUG 13/2017 anuntat de Ministerul Justitiei.

Premierul a precizat ca a transmis mesajul si in cadrul sedintei de Guvern de duminica trecuta.

"Noi, duminica, in sedinta de Guvern am avut doua puncte pe ordinea de zi, asa cum stiti. Acea OUG prin care s-a abrogat OUG 13 din 31 ianuarie si s-a ajuns la starea initiala ca si cand acea ordonanta nu a fost, chiar daca in continuare au ramas articole neconstitutionale (din Codul penal si Codul de procedura penala - n.r.) si am cerut Ministerului Justitiei, pentru ca sunt articole declarate in intregime neconstitutionale de catre Curte, sa dea drumul la o dezbatere sau Parlamentului. Pana la urma e normal ca acele articole, strict la asta m-am referit in sedinta de Guvern, declarate de catre CCR neconstitutionale, sa poata sa fie modificate. Altfel, se creeaza distorsiuni in sistemul judiciar si, doi, nu e legal. in 45 de zile de la o decizie a CCR ea trebuie pusa in practica. Adica trebuie schimbate (articolele declarate neconstitutionale -n.r.)", a declarat Sorin Grindeanu, luni, la Parlament.

Intrebat daca mai intai va avea loc o dezbatere ampla si apoi un proiect de lege, premierul a spus: "Cu toata lumea, fie ca vorbim de partidele politice, fie ca vorbim de institutii din acest domeniu, fie ca vorbim de ONG-uri, eu cred ca discutia trebuie sa fie cat mai larga".

Intrebat de ce a mai fost transmis proiectul de lege anuntat de ministrul Justitiei la CSM, Grindeanu a spus ca, din cate a inteles, s-a transmis o adresa de la MJ prin care a fost retras.

'Nu a fost pe ordinea de zi, nu ati vazut asa ceva. Nu a fost un proiect de lege pe care sa-l trimitem spre Parlament", a mai spus premierul.

Dragnea: Comisiile juridice trebuie sa organizeze dezbateri pe ceea ce inseamna legile din Justitie

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca legile din Justitie ar trebui puse in dezbatere foarte rapid, de catre Comisiile juridice ale Parlamentului, dezbateri la care sa participe asociatiile magistratilor, asociatii ale judecatorilor si specialisti de la Consiliul Europei.

"Eu va spun, ca presedinte al Camerei Deputatilor, cum vad eu evolutia ulterioara pe ceea ce inseamna legile din Justitie. S-a vorbit despre legea raspunderii magistratilor, s-a vorbit de modificarile Codurilor penale in lumina deciziilor Curtii Constitutionale. Cred ca Comisiile juridice, foarte rapid, dupa ce trecem si bugetul si pica si motiunea de cenzura, trebuie sa organizeze dezbateri serioase cu asociatiile judecatorilor, cu asociatiile magistratilor, cu specialisti de la Consiliul Europei, sa speram ca sunt de acord si specialisti de la Comisia de la Venetia si de la orice alta structura care vrea sa se implice in acest demers, pentru a discuta despre principiile care trebuie respectate si daca e nevoie de modificari legislative sau completari la legislatia actuala. in acest cadru sa se dezbata si, in final, dupa ce toate aceste puncte de vedere vor fi transpuse in niste documente ele sa devina proiecte de lege, sa intre si in dezbaterea parlamentara", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului.

El a adaugat ca asa trebuie sa se intample in acest "domeniu extrem de sensibil" si ca nu crede in consultarile publice care se fac intr-o zi, "de dimineata pana seara".

Presedintele PSD a mentionat ca acest gen de dezbateri ar trebui sa aiba loc si in alte domenii si a dat exemplu legea preventiei si modificarile la Codul fiscal Codul de procedura fiscala.

Ministerul Justitiei organizeaza un grup de lucru pentru elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea Codurilor penale

Ministerul Justitiei urmeaza sa organizeze un grup de lucru la care vor fi invitati reprezentanti ai sistemului judiciar, societatii civile si mediului academic, in vederea elaborarii unui proiect de lege pentru modificarea Codurilor penale.

"Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada urmatoare, un grup de lucru inter-institutional, la care sunt invitati sa participe reprezentanti ai tuturor profesiilor sistemului judiciar, societatii civile si mediului academic, in vederea elaborarii unui proiect de lege pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala, care sa cuprinda si sa puna in aplicare deciziile Curtii Constitutionale pronuntate, pana in prezent", se arata intr-un comunicat al MJ transmis luni AGERPRES.