Coreea de Sud, SUA si UE au condamnat noul test cu racheta balistica lansat de catre Coreea de Nord. Racheta a zburat aproximativ o mie de km si a cazut in apele Japoniei - VIDEO

Televiziunea de stat din Coreea de Nord a publicat imagini cu racheta balistica intercontinentala. Lansarea acesteia s-a facut sub ochii liderului de la Phenian, Kim Jong Un. Racheta a zburat circa o mie de kilometri si a cazut in apele teritoriale ale Japoniei. Oficialii din Coreea de Nord sustin ca proiectilul poate ajunge oriunde in lume.



”Testul a demonstrat capacitatea de a face o lansare “surpriză” cu racheta care poate ajunge în orice regiune şi în orice moment.”



Lansarea a avut loc la trei saptamani de la primul test efectuat cu succes de Phenian a unei rachete balistice, iar acest lucru a trezit nemultumiri in Coreea de Sud, Japonia, Statele Unite si Uniunea Europeana.

Presedintele de la Seul, dar si premierul nipon au convocat sedinte de urgenta cu oficiali din domeniul securitatii. Si presedintele american a facut comentarii la acest subiect. Donald Trump a spus ca va lua toate masurile necesare pentru a asigura siguranta tertoriului american.