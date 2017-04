Novaya Gazeta: Politia cecena ar fi arestat peste 100 de homosexuali. Autoritati: "Este o gluma de 1 aprilie"

Informatia a aparut initial in ziarul rusesc Novaya Gazeta si a fost dezbatuta de catre activistii drepturilor omului, potrivit jurnalistilor de la The Guardian.

Purtatorul de Cuvant al Presedintelui Ceceniei, Ramzan Kadyrov sustine ca nu este nimic adevarat."Este o minciuna si o dezinformare. Nu poti impiedica sau persecuta persoane care pur si simpu nu traiesc in republica. Daca aceste persoane erau in Cecenia, organele de impunere a legii nu aveau nimic de-a face cu ele, deoarece rudele lor le-ar fi trimis undeva de unde ele nu s-ar mai putea intoarce".

Purtatorul de Cuvant al Ministerului de Interne din Cecenia sustine ca a fost o simpla gluma de 1 aprilie.

Ekaterina Sokirianskaia, Directorul de Proiect al Grupului International de Crize, le-a spus jurnalistilor de la The Guardian ca a primit informatii ingrijoratoare, din diferite surse, in ultimele 10 zile. "Am auzit despre ceea ce s-a intamplat in capitala cecena, din afara ei si printre persoanele de diferite varste si profesii. Este imposibil sa primesti informatii de la victime sau de la rudele lor, insa multitudinea de semnalari provenite pe diferite canale fac greu de crezut faptul ca arestarile si violenta nu se intampla cu adevarat".

Organizatia LGBT din Sankt Petersburg au pus la dispozitia persoanelor gay din Cecenia o linie telefonica speciala, prin intermediul careia persoanele vizate le pot cere ajutorul, iar ei vor face tot posibilul sa-i evacueze din republica.

Un activist cecen al Drepturilor Omului sustine ca societatea cecena este foarte traditionalista si ca orice persoana care se dezice de la traditii ar fi eliminata. "In societatea noastra cecena, orice persoana care ne respecta cultura si traditia ar putea spanzura o astfel de persoana, fara a avea nevoie de autoritati, si s-ar asigura ca astfel de scene nu s-ar mai repeta aici".