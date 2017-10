Nu este avion, dar poate atinge viteze ametitoare. O masina supersonica, construita de britanici, a fost testata, pentru prima data, in fata spectatorilor - VIDEO

Pilotul britanic Andy Green a fost cel care a urcat primul la volanul masinii supersonice, construita de inginerii englezi. Barbatul s-a declarat incantat de cursa cu masina-racheta, care a avut loc pe pista unui aeroport din Anglia.

Andy GREEN, PILOT: ”Aceasta masina este proiectata sa atinga viteze supersonice pe distanta mare. Nu este facuta pentru curse pe trasee scurte, cum este aceasta pista pe aeroportul din Cornwall. Accelereaza la 1,5G, ceea ce in termeni auto obisnuiti, inseamna ca atinge 100 de kilometri pe ora in doua secunde. Este extraordinar pentru un vehicul care are 5 tone.”

In aproximativ opt secunde, masina a atins viteza de 340 de kilometri pe ora. Pilotul spune ca abia asteapta urmatorul test, programat pentru anul viitor, in Africa de Sud. Atunci va incerca sa accelereze acest vehicul pana la 1600 de kilometri pe ora.

Andy GREEN, PILOT: ”Are un motor supersonic si o tehnologie a rachetelor spatiale.”

Aproape trei mii de oameni au asistat la aceasta “incalzire pe pista aeroportului, cand au fost testate franele, dar si toate functiile computerului de bord.